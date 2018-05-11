Подросток в Москве два года проходил с пулей в бедре ради брата

Врачи одной из московских больниц извлекли пулю, которая застряла в бедре у 17-летнего подростка. По словам источника в правоохранительных органах, он два года проходил с пулей в бедре после того, как в него выстрелил брат, передает агентство городских новостей «Москва».

«Вечером 10 мая бригада «скорой помощи» доставила в больницу 17-летнего молодого человека, проживающего на ул. Дубнинская. У несовершеннолетнего диагностировали наличие инородного тела в левом бедре. Подросток признался, что два года назад в Солнечногорском районе в него из пневматического пистолета выстрелил брат. Сообщать об этом раньше он не хотел, опасаясь за судьбу родственника», — рассказал источник.

Сообщается, что подросток был госпитализирован, пулю планируется извлечь в ближайшем времени. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.