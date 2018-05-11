В Британии выявили нарушения в работе организаторов кампании за Brexit

В Британии оштрафовали организаторов, выступающей за выход из ЕС (Brexit) кампании Leave.EU на 70 тыс. фунтов стерлингов за нарушение избирательного закона во время референдума, сообщает Sky News.

В результате проверки избирательная комиссия установила, что Leave.EU превысили установленный законом предел расходов в размере 700 тыс. фунтов стерлингов и предоставили неполные и неточные отчеты по расходам.

Реклама

Предварительно, лимит расходов превышен не менее чем на 10%, хотя, по мнению избирательной комиссии, незаконный перерасход может быть значительно выше.

Ранее глава Евросовет Дональд Туск заявил, что скорый выход Великобритании из ЕС (Brexit) одна из самых грустных страниц в современной истории Европы.