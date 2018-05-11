Вулкан Ключевской выбросил шестикилометровой столб пепла

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту шесть тысяч метров над уровнем моря, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

«В пятницу днем по местному времени на вулкане Ключевской был зафиксирован пепловый выброс высотой 6 тысяч метров над уровнем моря. Шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана», — говорится в сообщении.

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По информации краевого главка МЧС, пеплопадов в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано.

8 мая на вулкане Ключевской зафиксировали выброс пепла высотой до 5,5 км над уровнем моря.

Вулкану присвоили «оранжевый» код авиационной опасности.

До этого российские геологи обнаружили в трещинах вулкана на Камчатке новый минерал.