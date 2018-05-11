В России возбуждено уголовное дело по заявлениям Винника

Правоохранительные органы России возбудили уголовное дело по заявлениям специалиста по информационным технологиям Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с делом.

«Винник написал несколько заявлений в правоохранительные органы России о преступлениях в сфере финансовых технологий. Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц», — сказал источник.

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Он добавил, что процессуального статуса у Винника нет.

Ранее сообщалось, что Александр Винник написал явку с повинной российскому следствию. В ней говорится, что он знает о преступлениях, совершенных в сфере финансовых технологий. Винник заявил, что готов дать показания в России и помочь в расследовании. Отмечается, что речь может идти «об очень крупных суммах».