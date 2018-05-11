Посольство готово помочь родственникам умершей в США 18-летней россиянки

Посольство России готово оказать помощь родственникам скончавшейся во Флориде россиянки Ольги Лангиль, передает РИА «Новости» со ссылкой на диппредставительство.

«Погибшая в городе Форт-Лодердейле, штат Флорида, Ольга Лангиль на консульском учете в посольстве не состояла и по вопросам консульского обслуживания к нам не обращалась… В случае обращения в посольство родственников погибшей окажем им всю необходимую консульскую помощь», — говорится в сообщении.

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По его словам, дипломаты ожидают от американских властей официального уведомления по факту смерти российской гражданки в соответствии с требованиями двусторонней Консульской конвенции от 1964 года.

Ранее газета New York Post сообщила, что полиция штата Флорида расследует смерть 18-летней модели.