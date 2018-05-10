В Крыму задержали подозреваемого в участии в деятельности «Хизб ут-Тахрир»

В Севастополе задержали местного жителя, который подозревается в участии в террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Севастополя 1986 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации)», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, по месту жительства мужчины проведен обыск, обнаружена и изъята экстремистская литература, издаваемая международной террористической организацией «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», агитационные листовки и средства связи.

«Хизб ут-Тахрир» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.