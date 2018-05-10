На Украине завершили расследование убийства Вороненкова

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В настоящее время сторонам уголовного производства сообщено о завершении досудебного расследования и открыты материалы следствия. После ознакомления сторон с указанными материалами, а также материалами, которые могут находиться во владении стороны защиты, обвинительный акт будет направлен в суд», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что в убийстве Вороненкова подозреваются шесть человек: один организатор и пять соучастников.

«Все участники преступной группы в зависимости от отведенной роли осуществляли организацию и подготовку к преступлению, которая включала аренду квартир, автомобилей, наружное наблюдение за жертвой и тому подобное», — указали в прокуратуре.

Двое подозреваемых находятся под стражей, еще трое находятся в розыске.

Денис Вороненков был застрелен в Киеве 23 марта 2017 года.

Ранее сообщалось, что в России также завершили расследование дела убитого в Киеве экс-депутата Вороненкова.