ТЦ на севере Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва

В находящемся на севере столице торговом центре «Метрополис» эвакуировали посетителей и персонал, после того как поступило сообщении об угрозе взрыва. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал источник в экстренных службах.

«Поступило сообщение о якобы имеющейся угрозе взрыва в торговом центре «Метрополис» по адресу: Ленинградское шоссе, д. 16А», — сказал источник.

Реклама

По его словам, после этого начала эвакуация людей, находящихся на территории комплекса.

Ранее сообщалось, что в школу в Академическом районе Москвы поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве.