В Черногории россиянка погибла из-за падения со скалы

На севере Черногории в результате падения со скалы погибла гражданка России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что женщина вместе с четырьмя другими гражданами России намеревались пройти перевал Самар, в это время произошел несчастный случай.

Реклама

«Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили пострадавшую без признаков жизни. Рядом находился руководитель группы, также гражданин России, который пытался оказать первую помощь», — говорится в заявлении Горной службы спасения страны.

По сообщению ведомства, после этого представители экстренных служб эвакуировали россиян.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга погибла во время путешествия на индонезийский остров Бали. Девушка сорвалась со скалы на арендованном скутере.