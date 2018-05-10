Депутат Верховной рады нашел способ обойти запрет на георгиевскую ленту

Депутат Верховной рады, один из лидеров партии «За жизнь» Нестор Шуфрич обошел установленный на Украине закон «О запрете изготовления и пропаганды» георгиевской ленты, передает NewsOne.

«Я считаю, что мы не имеем права отказываться от символов победы. Один из букетов гвоздик, который я сегодня возложил на могилу Неизвестного солдата, был перевязан черной и оранжевой лентами по-отдельности. То есть, я с уважением отнесся к закону, против которого я категорически выступал, но никто мне не запретит обвязать букет цветов георгиевской лентой», — сказал Шуфрич.

Он подчеркнул, что таким образом выступил против запрета. В соответствии с законом, который вступил в силу 15 июня 2017 года, за ношение георгиевской ленты или ее изображения может быть взыскан штраф в размере от 2000 до 6000 рублей.