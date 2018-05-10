Студент открыл огонь во время занятий в филиале Новосибирского колледжа

Представитель Министерства здравоохранения Новосибирской области сообщил, что в результате стрельбы, которую открыл во время занятий студент филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н. А. Лунина, один человек получил огнестрельное ранение и двое получили переломы, выпрыгнув в окно, передает РИА «Новости».

«Один из пострадавших в данный момент находится в операционной с огнестрельным ранением плеча. Еще у двоих переломы, которые получены в связи с тем, что они выпрыгнули из окна. Их состояние оценивается как средней степени тяжести», — заявил представитель ведомства.

Сам открывший огонь студент покончил жизнь самоубийством. Подробности произошедшего на данный момент неизвестны. В полиции рассказали, что информация уточняется.