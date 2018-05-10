Министра связи Якутии отстранили от должности из-за подозрений в коррупции

Министра связи Александра Борисова отстранили от должности после прокурорской проверки, которая обнаружила в его работе нарушения закона о коррупции, передает портал News.ykt.ru.

«В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» глава Якутии Егор Борисов отстранил от занимаемой должности министра связи и информационных технологий РС (Я) Александра Борисова на период проведения проверки», — сказал руководитель департамента по информационной политике администрации главы и правительства республики Станислав Платонов.

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Отмечается, что глава Якутии подписал документ 10 мая.

По данным прокурорской проверки, Борисов трудоустроил своего сына на руководящую должность в «Технический центр телевидения и радиовещания». Также он устроил туда двух граждан, с которыми состоит в дружеских отношениях.

Ранее сообщалось, что депутатов государственного собрания Якутии (Ил Тумэн), обвиняемых в коррупции, поместили под домашний арест.