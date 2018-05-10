Адвокат Трампа отверг обвинение в получении российских денег

Юристы Майкла Коэна, личного адвоката президента США Дональда Трампа, заявили, что он не получал денег от российских компаний. Об этом сообщил телеканал CNN.

Ранее адвокат Майкл Авенатти, который представляет интересы порноактрисы Сторми Дэниэлс в судебной тяжбе с Трампом, написал в твиттере, что Коэн получил $500 тыс. от компании, которую возглавляет российский олигарх, имеющий близкие связи с президентом России Владимиром Путиным. Юрист также опубликовал тезисы расследования о предполагаемых платежах.

Адвокаты опровергли данную информацию, заявив, что в расследовании Авенатти идет речь о других людях, которых также зовут Майкл Коэн. При этом защита Коэна отметила, что часть сведений, предоставленных Авенатти, соответствует действительности.