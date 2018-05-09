В офис украинского телеканала кинули коктейль Молотова

На улице Бульварно-Кудрявской в Киеве в здание, где находится администрация украинского телеканала «Интер», неизвестные бросили коктейль Молотова, сообщает интернет-издание «Громадське».

По данным издания, ранее у здания собирались радикалы на акцию протеста против концерта «Интера» к Дню Победы. Сообщается, что к 22.00 участники акции разошлись.

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Отмечается, что на соседней улице, Дмитровской 30, участники радикальной экстремистской партии «Национальный корпус» также вышли на акцию протеста против деятельности телеканала.

Ранее в эфире украинского телеканала «Прямой» появилась надпись о том, что президент Украины Петр Порошенко присутствовал при подписании Германией акта о капитуляции.