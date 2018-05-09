Знамя победы водрузили на две вершины Крыма

Спасатели водрузили Знамя Победы на вершинах двух крымских гор, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство чрезвычайных ситуаций полуострова.

Знамя Победы водрузили на вершину горы Ай-Петри (Ялтинский регион) и скалы Сублук-кая («Каменные сфинксы» Бахчисарая).

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«Копия штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который в народе называют: «Знамя Победы», развивается теперь над Крымом в честь тех, кто приближал Великую Победу», — говорится в сообщении.

Кроме того, в честь Дня Победы флаг России и Республики Крым был поднят на горе Палвани-Оба (Судакский регион).

«Спасатели, как и все крымчане, не могут оставаться в стороне в столь великий день! Такими акциями спасатели выражают свою гордость и отдают почести людям, которые приближали Великую Победу», — сказал министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

Ранее президент России Владимир Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка» на Красной площади в Москве.