Нетаньяху и Вучич участвуют в акции «Бессмертный полк» в Москве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александар Вучич принимают участие в акции «Бессмертный полк» на Красной площади в Москве, передает РИА «Новости».

Акция «Бессмертный полк» в 2018 году пройдет уже в седьмой раз. В 2017 году акция собрала около 250 тысяч участников за рубежом. По данным МИД России, шествия прошли в более чем 60 государствах, среди которых страны СНГ, Сербия, Израиль, Греция, Болгария, США, Франция и Великобритания.

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Ранее на Красной площади завершился военный парад в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

В параде приняли участие 13 тыс. военнослужащих, задействовано 159 единиц современного вооружения и военной техники, а также 75 самолетов и вертолетов.

После завершения парада Владимир Путин лично поприветствовал военачальников и ветеранов и поздравил их с Днем Победы.