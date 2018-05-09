В Одессе двух участников акции «Бессмертный полк»‍ задержали за крики «Слава Путину»

В Одессе на акции «Бессмертный полк» задержали двух человек за крики «Слава президенту Путину», сообщает «Думская».

Еще двое были задержаны за георгиевские ленты. Также в отделение полиции был доставлен активист, применивший против оппонента газовый баллончик.

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Всего в акции участвуют около тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в Киеве в День Победы произошло столкновение между участниками акции «Бессмертный полк» и радикалами.

Стычка произошла у метро «Арсенальная», когда желающие принять участие в акции проходили через рамки металлоискателей. Среди них оказались и националисты, начавшие исполнять гимн страны. Затем в толпе начали драться, в результате чего одному мужчине разбили нос.