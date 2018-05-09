В Киеве националисты устроили драку на акции «Бессмертный полк»‍

В Киеве в День Победы произошло столкновение между участниками акции «Бессмертный полк» и радикалами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается. стычка произошла у метро «Арсенальная», когда желающие принять участие в акции проходили через рамки металлоискателей. Среди них оказались и националисты, начавшие исполнять гимн страны. Затем в толпе начали драться, в результате чего одному мужчине разбили нос.

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Сообщается, что муниципальные дружинники вывели его, и мужчина рассказал, что хотел защитить женщину, у которой националисты отнимали портрет. Ему оказали медицинскую помощь.

Ранее Окружной административный суд Киева разрешил патрулирование центра города 9 мая представителям «Организации украинских националистов», тем самым отклонив иск директора Института правовой политики и социальной защиты Елены Бережной о запрете на деятельность подобного рода для членов организации.