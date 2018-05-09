Путин не дал своей охране оттеснить ветерана
На Красной площади после парада Победы президент России Владимир Путин заметил, как его охрана пытается оттеснить ветерана, и вмешался. Об этом в прямом эфире рассказал корреспондент телеканала «Россия 24».
Отрывок трансляции опубликовал в своем твиттере журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.
Корреспондент телеканала рассказал, что после завершения парада один из приглашенных ветеранов попытался подойти к Путину. На кадрах видно, как охрана попыталась оттеснить мужчину в сторону.
На эту ситуацию обратил внимание российский президент. Он подошел к ветерану и пожал ему руку. После этого, по словам корреспондента «России 24», мужчина в месте с Путиным и иностранными лидерами отправился к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы возложить цветы.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию парада Победы.
Инцидент с ветераном, которого охрана не пускала к президенту: Путин остановился и позвал его с собой в Александровский сад pic.twitter.com/1O8MjaXu2y— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 мая 2018 г.