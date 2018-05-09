Путин не дал своей охране оттеснить ветерана

На Красной площади после парада Победы президент России Владимир Путин заметил, как его охрана пытается оттеснить ветерана, и вмешался. Об этом в прямом эфире рассказал корреспондент телеканала «Россия 24».

Отрывок трансляции опубликовал в своем твиттере журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

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Корреспондент телеканала рассказал, что после завершения парада один из приглашенных ветеранов попытался подойти к Путину. На кадрах видно, как охрана попыталась оттеснить мужчину в сторону.

На эту ситуацию обратил внимание российский президент. Он подошел к ветерану и пожал ему руку. После этого, по словам корреспондента «России 24», мужчина в месте с Путиным и иностранными лидерами отправился к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы возложить цветы.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию парада Победы.