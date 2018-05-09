У лидера компартии Украины нашли пистолет с глушителем

Служба безопасности Украины (СБУ) изъяла у главы Коммунистической партии Петра Симоненко пистолет с глушителем и патроны, сообщается на сайте ведомства.

«Во время следственных действий вместе с агитационными материалами, направленными на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти, также изъяты предметы, похожие на пистолет АПС [Автоматический пистолет Стечкина] с глушителем и 120 патронов к нему», — говорится на сайте СБУ.

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Представитель СБУ Василий Грицак отметил, что данные находки свидетельствуют о «кремлевском вирусе госпереворотов».

Ранее сообщалось, что украинские радикалы задержали воевавшего на стороне ДНР бразильца.