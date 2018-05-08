Савченко потребовала разрешить ей посещать заседания Верховной рады

Арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко потребовала от генпрокурора страны Юрия Луценко разрешить ей присутствовать на заседаниях Рады. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

«Я, как народный депутат, требую обеспечить мне присутствие на заседаниях Верховной рады с целью голосования, подачи законопроектов, участия в деятельности Рады», — говориться в сообщении.

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Ранее сестра Савченко рассказала о ее проблемах с зубами из-за голодовки.

Надежда Савченко подозревается в подготовке теракта в здании парламента. Суд арестовал ее до 20 мая без права внесения залога. При этом суд заявил, что улик для того, чтобы признать Савченко виновной в подготовке госпереворота, недостаточно.

Спустя несколько дней она объявила голодовку.