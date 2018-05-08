Число госпитализированных при отравлении в школе на Украине возросло до 57
Число госпитализированных при массовом отравлении в школе в Черкассах возросло до 57 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям .
«В лечебные учреждения города Черкассы госпитализированы 53 ученика и 4 учителя. Из них 11 детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии», — заявили в ведомстве.
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Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что массовое отравление детей в школе в Черкассах могло произойти из-за локального распыления вещества.
8 мая в Черкассах произошло массовое отравление детей, во время линейки в одной из школ 17 учеников потеряли сознание.