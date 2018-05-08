Суд на Украине оставил под арестом капитана российского судна «Норд»
Апелляционный суд Херсонской области принял решение оставить под арестом капитана российского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Крыма (входит в структуру Генпрокуратуры Украины) Татьяну Тихончик.
«Мера пресечения осталась неизменной. Содержание под стражей с альтернативой внесения залога (который адвокаты внесли) и обязательство являться к следователю по понедельникам», — сказала Тихончик.
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Она добавила, что его дело передадут в суд в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что капитана задержанного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко поместили в больницу в Днепропетровске.