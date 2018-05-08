Источник: в Уфе из-за пожара в школьной столовой эвакуировали учащихся

В одной из школ Уфы произошел пожар в результате которого эвакуировали более 250 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как отмечается, возгорание началось во время первого урока в школе на улице Сельская Богородская Калининского района.

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«В школе сработала пожарная сигнализация, и учителя эвакуировали из здания 252 ребенка, никто не пострадал, угрозы распространения возгорания не было», — говорится в сообщении.

Предполагается, что причиной возгорания могло быть короткое замыкание электропроводки на потолке. Из-за происшествия никто не пострадал, учащиеся вернулись к занятиям. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что при пожаре в жилом доме в Санкт-Петербурге пострадали пять человек, среди которых трое детей.