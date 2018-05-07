Депутаты предложили рассматривать административные дела по видеосвязи

Депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин внес на рассмотрение Госдумы проект закона, оговаривающего использование видео-конференц-связи при рассмотрении судом дел об административных правонарушениях, с целью уменьшения финансовых и временных затрат для проведения заседаний, передает РИА «Новости».

В соответствии с предложенным законопроектом предлагается проводить судебные заседания с помощью видео-конференц-связи между судами, а также учреждениями, предназначенными для содержания лиц под стражей, либо учреждениями, исполняющими наказание в виде лишения свободы.

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«Введение в производство по делам об административных правонарушениях процедуры использования видео-конференц-связи при рассмотрении судьями таких дел также позволит участникам производства избежать финансовых и временных затрат», — говорится в тексте пояснительной записки.

В финансово-экономическом обосновании проекта также говорится, что такое нововведение не потребует дополнительных расходов из средств федерального бюджета.