Во время поисков пропавшего ребенка в Бурятии нашли странную надпись

В Бурятии после пропажи двухлетнего ребенка на берегу реки обнаружили надпись «умрет». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам официального представителя регионального управления СК Дмитрия Столярова, мальчик пропал вечером 6 мая в Иволгинском районе около реки. Его мать зашла в гости к сестре на 20 минут и оставила ребенка играть с другими детьми на улице перед домом. Когда она снова вышла на улицу, ребенка нигде не было. Другие ребята не заметили его исчезновения.

Реклама

«Сразу после исчезновения ребенка к месту происшествия вместе с членами следственно-оперативной группы прибыл кинолог, однако служебно-розыскная собака не смогла найти след мальчика. На побережье реки, на всем протяжении вдоль населенного пункта, следов ребенка также не было обнаружено», — рассказал Столяров.

Он добавил, что на берегу реки правоохранительные органы обнаружили надпись «умрет». В настоящее время выясняется, имеет ли она отношение к произошедшему.

Ранее правоохранительные органы Краснодарского края задержали по подозрению в убийстве девочки 28-летнего гражданина Азербайджана, который сожительствовал с ее матерью.