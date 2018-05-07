В Московском зоопарке появился детеныш японского макака

В столичном зоопарке появился детеныш японского макака. Об этом сообщается на сайте мэра города.

Отмечается, что этот вид животного обитает на севере Японии. Таких макак называют снежными обезьянами, потому что на территории страны четыре месяца в году лежит снег.

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«Сейчас новорожденный весит меньше килограмма. Его мать, самка по имени Черешенка, ни на минуту не отпускает малыша от себя. Еще около месяца он будет висеть, прижавшись к ее животу, а затем потихоньку начнет перебираться ей на спину», — говорится в сообщении.

Как сообщается, появившийся на свет детеныш станет самостоятельным к трем годам.

Ранее в Московском зоопарке появился птенец кудрявого пеликана.