На Гавайях более 20 домов уничтожено извержением вулкана

При извержении вулкана Килауэа на Гавайях уничтожен 21 дом. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, местный пожарный департамент заявил, что 21 здание было разрушено лавой вытекающей из Килауэа.

Ранее сообщалось, что на Гавайях вблизи активного вулкана Килауэа произошло землетрясение магнитудой 6,9.

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Эпицентр землетрясения располагался в 16 км к юго-западу от населенного пункта Леилани-Эстейтс. Очаг находился на глубине 5 км. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Как отмечалось, из-за извержения вулкана Килауэа власти эвакуировали около 10 тысяч человек.