Самолет из Антальи в Санкт-Петербург внепланово сел в Сочи

Направлявшийся из турецкой Антальи в Санкт-Петербург самолет авиакомпании «Россия» внепланово совершил посадку в Сочи из-за того, что ребенку, который находился на борту авиасудна, стало плохо, заявил официальный представитель авиакомпании, передает РИА «Новости».

«Ребенку на борту самолета Анталья — Санкт-Петербург стало плохо. Экипаж принял решение о внеплановой посадке в Сочи», — сообщил представитель компании.

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По его словам, ребенок вместе со своими родителями покинул самолет после приземления. Представитель компании также рассказал, что стоянка составила чуть более часа благодаря слаженным действиям экипажа и служб аэропорта, и после 13.00 мск самолет вновь направился в Санкт-Петербург.

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