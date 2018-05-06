МИД Франции осудил слова Трампа о терактах в Париже

Министерство иностранных дел Франции осудило высказывания президента США Дональда Трампа о терактах в Париже в ноябре 2015 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Франция выражает свое твердое осуждение заявлению президента Трампа относительно терактов 13 ноября 2015 года в Париже и требует относиться с уважением к памяти погибших. Франция гордится тем, что является безопасной страной, где строго регулируется приобретение и хранение огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.

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Ранее СМИ сообщили, что Трамп заявил, что жертв теракта в ноябре 2015 года в Париже могло бы быть меньше, если бы во Франции действовал закон о ношении оружия.

По мнению президента США, тогда сотрудники ресторана в Париже смогли бы помешать террористам.

13 ноября 2015 года в Париже исламистскими боевиками была совершена серия террористических атак, в результате которых погибли 130 человек.