В США разбился легкомоторный самолет

При крушении легкомоторного самолета в северной части штата Нью-Йорк погиб один человек. Об этом сообщает CBS News.

По данным телеканала, всего на борту находились два человека. Один из них погиб в результате происшествия, второй был госпитализирован.

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Как отмечается, инцидент произошел около аэропорта Рандалл в городе Мидлтаун.

В настоящее время полиция выясняет все подробности произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате крушения легкомоторного самолета неподалеку от аэропорта австрийского Инсбрука погибли два человека.

Как отмечалось, самолет упал вскоре после вылета из аэропорта Инсбрука.