В США разбился легкомоторный самолет
При крушении легкомоторного самолета в северной части штата Нью-Йорк погиб один человек. Об этом сообщает CBS News.
По данным телеканала, всего на борту находились два человека. Один из них погиб в результате происшествия, второй был госпитализирован.
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Как отмечается, инцидент произошел около аэропорта Рандалл в городе Мидлтаун.
В настоящее время полиция выясняет все подробности произошедшего.
Ранее сообщалось, что в результате крушения легкомоторного самолета неподалеку от аэропорта австрийского Инсбрука погибли два человека.
Как отмечалось, самолет упал вскоре после вылета из аэропорта Инсбрука.