В США стартовала акция Бессмертный полк

Первые марши с портретами фронтовиков, в рамках акции Бессмертный полк, прошли на Восточном побережье США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данном агентства, самое масштабное построение — в Нью-Йорке, где акция проходит уже четвертый год подряд. С фотографиями своих родных на набережную реки Гудзон вышло более тысячи человек.

Реклама

Как отмечается, в этом году на построение выйдут более чем в двадцати городах США.

Ранее сообщалось, что власти Калининграда приняли решение запретить участие собак в шествии Бессмертного полка.

«Бессмертный полк» – общественная акция, проходящая в России и некоторых других странах, она призвана увековечить память героев Великой Отечественной войны. Участники акции движутся организованной колонной, держа в руках транспаранты с фотопортретами родственников-участников войны.