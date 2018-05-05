В Ноябрьске произошел крупный пожар в ТЦ

В торговом центре в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий АО) произошел пожар на площади 2,2 тыс кв м, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону.

«В 23.00 (21.00 мск) поступила информация на пульт пожарной охраны о возгорании в ТЦ «Семья», на данный момент происходит тушение пожара», — говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что площадь возгорания составляет 2,2 тыс кв.м. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. На момент возгорания в торговом центре не было посетителей.

Ранее сообщалось, что в ходе прокурорской проверки ТЦ Новосибирской области на соблюдение норм пожарной безопасности нарушения не были выявлены только в четырех центрах из 161.