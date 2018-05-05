МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и грозе

МЧС предупредило жителей Москвы о сильном ветре, дожде и грозе вечером и ночью 5-6 мая. Об этом сообщается на сайте столичного управления ведомства.

«По информации Росгидромет в ближайшие 1-3 часа 5 мая с сохранением до утра 6 мая в Москве ожидается дождь, гроза, усиление ветра при грозе с порывами 13-18 м/с», — говорится в сообщении.

Реклама

В МЧС предупредили, что если гроза началась во время поездки на автомобиле, необходимо постараться припарковаться, так как вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Также во время грозы нельзя находиться у водоемов и рыбачить.

Ранее сообщалось, что в Москве зафиксировали самый теплый день с начала года.