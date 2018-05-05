Мужчина открыл огонь по силовикам в Нижнем Новгороде

Неизвестный мужчина совершил вооруженное нападение на правоохранителей при проверке документов в Нижнем Новгороде, он нейтрализован. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

«Неизвестный осуществил вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов, а затем скрылся в подъезде жилого дома по ул. Академика Павлова и забаррикадировался в одной из квартир», — говорится в сообщении.

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После этого сотрудники спецназа ФСБ и полицейские заблокировали квартиру. Мужчина отказался сложить оружие и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Трое полицейских получили ранения. Нападавший нейтрализован.

Устанавливается личность стрелка. Также проводятся оперативно-разыскные следственные действия.