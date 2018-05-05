Роспотребнадзор рассказал, как защищаться от жары

Роспотребнадзор рассказал, как защищаться от аномальной жары, наступившей в ряде регионов России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Повышенная температура, как на открытой местности, так и в помещениях может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей. Это может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья», — говорится в сообщении.

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Роспотребнадзор рекомендует ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки, потреблять менее калорийную пищу, включить в рацион больше фруктов и овощей, мясо заменить рыбой или морепродуктами, а также пить больше воды.

Также ведомство рекомендует в жаркую погоду надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, головной убор и солнцезащитные очки.

Ранее сообщалось, что более 10 тысяч россиян обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей.