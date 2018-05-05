Красный Крест назвал число погибших от наводнений в Кении

Отделение Международного комитета Красного Креста в Кении назвало число погибших за прошедший месяц в результате наводнений в стране, сообщает CNN.

По данным организации, не менее 100 человек погибли и около 260 тыс. были вынуждены покинуть свои дома из-за удара стихии.

Реклама

В Красном Кресте добавили, что власти страны продолжают перевозить пострадавших в безопасные районы.

Ливни обрушились на страну более месяца назад. С тех пор вода постоянно только прибывает в кенийские села. Большая часть домов, ферм, дорог и других объектов инфраструктуры разрушены потоками воды.

В январе при пожаре в жилом районе столице Кении Найроби погибли четыре человека, примерно 6 тыс. лишились домов, так как у пожарных закончилась вода.