В Москве в субботу ожидается до +26°С

В Москве в субботу, 5 мая, ожидается до +26°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +24 до +26°С.

Днем облачно, небольшой дождь, местами гроза. Ветер южной четверти, 5-10 м/c, при грозе порывы 12-17 м/с.

Ранее сообщалось, что синоптики в столице зафиксировали самый теплый день с начала года 2 мая. Температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ впервые с начала 2018 года превысила отметку в +25 °С.

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Также сообщалось, что москвичей в начале мая ожидают летняя жара и гроза.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.