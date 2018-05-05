На Гавайях произошло землетрясение около активного вулкана

На Гавайях вблизи активного вулкана Килауэа произошло землетрясение магнитудой 6,9, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки зафиксированы 4 мая в 22​​​.32 по времени UTC.

Эпицентр землетрясения располагался в 16 км к юго-западу от населенного пункта Леилани-Эстейтс. Очаг находился на глубине 5 км. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

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Из-за извержения вулкана Килауэа власти эвакуировали около 10 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что камчатские пожарные провели флешмоб на вершине Ключевской сопки. Восхождение на вулкан, высота которого составляет 4 750 метров, длилось несколько дней. На вершине сотрудники МЧС России подняли флаг своего подразделения.