В столице Мексики запретили представления с участием дельфинов

Власти мексиканской столицы опубликовали официальный запрет на проведение в городе представлений с использованием дельфинов и тюленей, сообщает РИА «Новости».

Декрет вступает в силу в субботу, 5 мая. Запрет относится также к дельфинотерапии, популярной в последние годы.

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За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере до 301 тысячи песо (примерно $15,5 тысячи). Владельцам дельфинариев дается срок в шесть месяцев, чтобы перевезти имеющихся у них млекопитающих в морские заповедники.

Ранее власти Швейцарии запретили опускать живых омаров в кипяток при приготовлении еды в рамках мер по защите животных.

В своем решении федеральный совет ссылается на результаты ветеринарного исследования, в котором говорится, что омары имеют сложную нервную систему и чувствительны к боли.