На фестивале в Петербурге мужчина попал под танк

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как мужчина пострадал под гусеницами танка на фестивале в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте следственного управления СК по городу.

Следствие установило, что 29 апреля в одном из парков города неизвестный организовал катание на танке «Т-60» вне его кабины.

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«В рамках оказания данной услуги произошло падение мужчины 1985 года рождения и двух несовершеннолетних 2003 и 2008 года рождения, которые получили травмы различной степени тяжести. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

По данным РИА «Новости», один из пострадавших попал под гусеницы танка.

Ранее сообщалось, что в Кургане пьяный водитель протаранил постамент памятника танку Т-34.