В Литве начали называть Грузию по-новому

Официальным названием Грузии в Литве стало «Сакартвело», сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в своем твиттере.

«В преддверии столетия независимости Грузии принято решение. С этого момента по-литовски это Сакартвело», — написал Линкевичус.

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Министр добавил на грузинском: «Поздравляю с этим историческим решением! Да здравствует литовско-грузинская дружба!».

По данным Sputnik Грузия, до сих пор в официальных документах Литвы писали «Gruzija».

«Мы уверены, что граждане Литвы подхватят это новшество, и уже неформально укоренившееся в кругу друзей аутентичное название Грузии станет для каждого литовца очень знакомым и будет употребляться в повседневной жизни», — заявила посол Грузии в Литве Хатуна Салуквадзе.

Сакартвело — самоназвание Грузии (груз. «страна картвелов»).