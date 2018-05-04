В Москве открыли пять новых фонтанов

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в столице открыли пять новых фонтанов. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«В этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы впервые запустили пять новых фонтанов, созданных в прошлом году в рамках программы городского благоустройства», — заявил Бирюков.

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Отмечается, что речь идет о 20-метровом «сухом» фонтане на Биржевой площади, а также о «сухих» фонтанах в Лубочном переулке и на Болотной площади.

«В рамках комплексного благоустройства парка «Площадь юности» также был создан «сухой» фонтан с подземной чашей в один уровень с плиточным покрытием… Музыкальная динамическая подсветка делает фонтан особенно красивым. Новый фонтан появился и в парке «Сад будущего», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве открылся сезон фонтанов.