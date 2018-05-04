Военного атташе Новой Зеландии в США обвинили в скрытой съемке в туалете посольства

Коммодор ВМС и военный атташе Новой Зеландии в США Альфред Китинг обвиняется в установке скрытой камеры видеозаписи в одном из туалетных помещений посольства в Вашингтоне, передает New Zealand Herald.

Камеру обнаружили в туалете дипломатической миссии в июле 2017 года. Для расследования инцидента сотрудники полиции Новой Зеландии прибыли в США, в результате чего Китингу выдвинули обвинения в незаконной съемке с целью получения фотографий интимного характера.

Китинг вернулся в Новую Зеландию и покинул занимаемый пост. В ходе слушаний суда ему было отказано в удовлетворении просьбы о запрете огласки его имени во время освещения процесса. Китинг являлся наиболее высокопоставленным военным в посольстве и представителем страны при обсуждении вопросов оборонного характера с американскими коллегами. Ему грозит до полутора лет лишения свободы.