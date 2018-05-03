В жилом доме в Москве взорвался газовый баллон

Газовый баллон разгерметизировался на балконе квартиры в Тропарево-Никулино, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На ул. 26 Бакинских Комиссаров в квартире в д. 3, корп. 3 произошла разгерметизация газового баллона, хранившегося на балконе. Взрыв произошел без последующего возгорания, пострадавших в результате инцидента нет», — рассказал он.

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Он добавил, что из-за хлопка на балконе выбило стекла. Информация о повреждении фасада и обрушении части балконов не подтверждается.

В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице сообщили, что хлопок произошел на балконе на пятом этаже дома.

В марте в жилом доме в Мурманске также произошел взрыв газа.