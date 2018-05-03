На ипподроме в Бишкеке обнаружили противотанковую мину

Противотанковую мину без запала обнаружили на территории ипподрома в Бишкеке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики.

По данным сотрудников ведомства, в дежурную службу Бишкека поступило сообщение о найденном возле ворот ипподрома подозрительном предмете. В ходе тщательного осмотра подозрительно предмета специалисты ГКНБ установили, что он является «заржавевшей противотанковой миной без запала, не пригодной к использованию».

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«Каких-либо других подозрительных предметов и взрывных устройств не обнаружено. В настоящее время обнаруженный боеприпас увезен на полигон для уничтожения», — говорится в сообщении.

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