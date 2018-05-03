Путин освободил первого замначальника ЭКЦ МВД Лукина от занимаемой должности

Vasily Fedosenko/Reuters

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности первого замначальника ЭКЦ МВД Ивана Лукина, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить от занимаемой должности генерал-майора Лукина Ивана Игоревича, первого заместителя начальника Экспертно-криминалистического центра МВД России», — говорится в документе.

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Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому олимпийские призеры по достижении пенсионного возраста будут получать дополнительные выплаты.

До этого Путин утвердил основы пограничной политики России.