Путин освободил первого замначальника ЭКЦ МВД Лукина от занимаемой должности
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности первого замначальника ЭКЦ МВД Ивана Лукина, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Освободить от занимаемой должности генерал-майора Лукина Ивана Игоревича, первого заместителя начальника Экспертно-криминалистического центра МВД России», — говорится в документе.
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Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому олимпийские призеры по достижении пенсионного возраста будут получать дополнительные выплаты.
До этого Путин утвердил основы пограничной политики России.