В Индии из-за песчаной бури погибли почти 100 человек

В Индии из-за песчаной бури, которая сопровождалась ураганом и ливнем, погибли почти 100 человек. Об этом пишет The Indian Express.

Как отмечается, от стихии пострадали северо-западные регионы страны. Песчаная буря, шквалистый ветер и ливень унесли жизни 97 человек, еще 205 пострадали. Индийский премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования жителям в связи с произошедшим.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 30 человек, большинство из которых дети, погибли после того как школьный автобус упал в ущелье в горном районе Индии.