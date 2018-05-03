СК назначил дополнительные экспертизы по делу о пожаре в Кемерово

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Правоохранительные органы приняли решение провести ряд дополнительных экспертиз по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщается на сайте СК России.

Как отмечается, в настоящее время продолжается работа по выявлению всех причастных к инциденту чиновников.

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«…по результатам недавней встречи с потерпевшими следствием назначен еще ряд сложных экспертиз для проверки озвученных доводов. В их числе специальная пожарно-техническая, фоноскопическая экспертизы и экспертиза по изъятым видеозаписям. К их проведению привлечены ведущие экспертные учреждения в Москве, Санкт-Петербурге и Омске», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что сибирский региональный центр МЧС удалил со своего сайта опубликованное ранее письмо начальника пожарного звена Сергея Генина, которого обвиняют в халатности при тушении пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».