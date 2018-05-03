Неизвестные напали с ножом и молотком на ветерана АТО в Киеве

В Киеве группа неизвестных напала на ветерана АТО в Донбассе Дмитрия Вербича. Об этом сообщает УНИАН.

Как сообщили знакомые Вербича, нападавших были пятеро, все они были в масках.

«Один нанес удар ножом в спину. Потом забрызгали лицо газом и хотели добить молотком», — сообщил его друг Валентин Бондаренко.

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Первую помощь Вербичу оказали друзья, которые приехали через несколько минут после нападения. В настоящий момент пострадавший находится в больнице.

Ранее в Киеве было совершено нападение на депутата Рады Мустафу Найема. По словам его брата, состояние пострадавшего ухудшается.