Неизвестные напали с ножом и молотком на ветерана АТО в Киеве
В Киеве группа неизвестных напала на ветерана АТО в Донбассе Дмитрия Вербича. Об этом сообщает УНИАН.
Как сообщили знакомые Вербича, нападавших были пятеро, все они были в масках.
«Один нанес удар ножом в спину. Потом забрызгали лицо газом и хотели добить молотком», — сообщил его друг Валентин Бондаренко.
Реклама
Первую помощь Вербичу оказали друзья, которые приехали через несколько минут после нападения. В настоящий момент пострадавший находится в больнице.
Ранее в Киеве было совершено нападение на депутата Рады Мустафу Найема. По словам его брата, состояние пострадавшего ухудшается.